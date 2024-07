Le epatiti causano ogni anno 1,3 milioni di morti nel mondo e rappresentano un problema significativo anche in Italia. In occasione della Giornata mondiale contro le epatiti, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dello screening per combattere questa malattia.

L’epatite C è particolarmente monitorata: dal 2015 al 2023, l’Iss ha registrato oltre 250 mila trattamenti antivirali. Uno screening esteso a tutta la popolazione adulta italiana potrebbe, secondo l’Istituto, ridurre significativamente il numero di epatocarcinomi e decessi nei prossimi dieci anni.

Le infezioni croniche da virus dell’epatite B (HBV) e C (HCV) coinvolgono rispettivamente 254 e 50 milioni di persone nel mondo, con 1,3 milioni di morti ogni anno. Anche le infezioni da virus dell’epatite A (HAV) ed E (HEV) sono presenti nei paesi europei, Italia inclusa, con casi sporadici e focolai epidemici.

Nel 2022, l’OMS ha lanciato una nuova strategia con l’obiettivo di eliminare le epatiti virali entro il 2030, affiancando questo obiettivo a quello dell’eliminazione di altre infezioni come l’AIDS e le Infezioni sessualmente trasmesse (Ist).

L’Italia ha adottato diverse misure per la prevenzione e il controllo delle epatiti, tra cui il Laboratorio Nazionale di Riferimento Iss e il sistema di sorveglianza Seieva. Un focus particolare è stato posto sullo screening per l’epatite C, che ha già testato oltre 1.700.000 persone, rilevando più di 13mila infezioni attive.

Uno studio condotto con la partecipazione dell’Iss ha stimato che lo screening esteso alla popolazione generale adulta porterebbe a una significativa riduzione di decessi, epatocarcinomi e scompensi epatici nei prossimi dieci anni. Si stima che in Italia ci siano circa 280 mila persone con HCV asintomatiche e non diagnosticate.