L’Epifania 2024 ha visto un leggero calo nella tradizione della Befana, con il 56% degli italiani che ha onorato la festa facendo trovare regali ai propri figli e nipoti, rispetto al 65% dell’anno precedente. Tuttavia, nonostante qualche calza di meno, la sorpresa è stata decisamente più ricca.

Secondo l’indagine condotta da Ipsos per Confesercenti su un campione di consumatori, la spesa media per i regali della Befana quest’anno è aumentata significativamente. Mentre nel 2023 la media era di 58 euro, quest’anno gli italiani hanno destinato circa 67 euro per la tradizionale calza, piena di dolcetti e piccoli giochi.

Le regioni del Centro e del Sud hanno dimostrato una maggiore adesione alla tradizione, con il 55% e il 65% rispettivamente che ha fatto regali per l’Epifania, rispetto al 49% nel Nord. Un dato che sottolinea la persistenza della Befana come una festa più radicata nelle regioni meridionali.

L’aumento della spesa è attribuito non solo all’inflazione ma anche alla scelta di accostare un piccolo giocattolo ai classici dolcetti. Quest’anno, il 29% degli italiani ha optato per questa opzione, rispetto al 21% dell’anno precedente. Tuttavia, la tradizione della calza vera e propria, piena di dolci o carbone, rimane stabile, con il 44% dei partecipanti che la riempie, in linea con il dato dell’anno precedente.

La sinergia con i saldi invernali ha contribuito ad alimentare la spesa degli italiani durante l’Epifania. Il 25% ha dichiarato di approfittare dell’inizio dei saldi di fine stagione per acquistare prodotti o accessori moda, dando un ulteriore impulso al periodo delle festività.