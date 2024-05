ROMA- Nell’ambito del provvedimento legislativo adottato durante la seduta del Consiglio regionale, l’Aula ha approvato un emendamento, presentato dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, che stanzia 450mila euro per contrastare l’erosione costiera e la riqualificazione del tratto di litorale laziale in particolare nei Comuni di Pomezia e Fiumicino.

«Si tratta di un intervento importante finalizzato alla salvaguardia di una zona costiera spesso interessata da allagamenti causati dall’innalzamento del livello del mare – spiega Righini – È nostra intenzione far partire al più presto i lavori di ripascimento delle spiagge per renderle fruibili in vista della stagione estiva. Le risorse stanziate, inoltre, serviranno anche per la riqualificazione e la messa in sicurezza della costa. Del resto, la prevenzione resta l’unica via per tutelare il territorio, e ciò vale anche e soprattutto per il litorale sud della regione».