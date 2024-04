Nel bacino di Suviana, l’esplosione avvenuta nella centrale elettrica ha causato la morte di quattro lavoratori, mentre altre tre persone risultano ancora disperse. La Prefettura di Bologna ha confermato il bilancio, aggiungendo che cinque operai sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni critiche e ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Le operazioni di soccorso sono complesse, con i feriti trasportati in vari ospedali della regione.

La maggior parte dei dodici lavoratori coinvolti apparteneva a ditte esterne, con solo un ex dipendente di Enel coinvolto come consulente. Di fronte a questa tragedia, lo sciopero di quattro ore proclamato da Cgil e Uil è stato esteso a otto ore in tutta l’Emilia-Romagna.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso cordoglio per le vittime e solidarietà per i feriti, le loro famiglie e i colleghi. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, hanno manifestato il loro sostegno alle vittime e ai soccorritori.

L’esplosione è avvenuta all’ottavo piano ribassato della centrale, con conseguente inondazione al nono piano. Le operazioni di ricerca continuano, con la speranza di trovare eventuali sopravvissuti. Al momento non ci sono danni alla diga del bacino.

Enel, proprietaria della centrale, sta conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente, coinvolgendo anche Enel Green Power. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto.