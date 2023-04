Nel sud della Francia, a Marsiglia, un violento esplosione ha provocato il crollo di un edificio di quattro piani. Dopo ventiquattr’ore di ricerche tra le macerie, i soccorritori hanno trovato i primi due corpi tra le otto persone presunte disperse. Il sindaco della città, Benoît Payan, ha dichiarato che la priorità rimane la ricerca di eventuali sopravvissuti ancora sepolti sotto le macerie. Tuttavia, le difficoltà di intervento sono enormi: le salme sono difficili da estrarre dal sito in cui si trovano, e l’incendio che persiste sotto le macerie crea difficoltà per il lavoro dei cani da soccorso. Cinque persone sono rimaste leggermente ferite nell’esplosione, mentre 200 abitanti della zona sono stati evacuati in sicurezza. Le persone disperse sono tutte adulte, di cui una giovane coppia sulla trentina e alcune persone di età avanzata, ma tra le macerie non ci sarebbe alcun bambino o minorenne. Le indagini sono ancora in corso per determinare l’origine dell’esplosione.