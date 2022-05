Sarà un’estate cara quella che sta per iniziare con un rincaro del costo dei biglietti aerei che in alcuni casi, come quelli dei voli europei, sono quasi raddoppiati. Il rialzo anche il costo di sdraio e ombrellone, che sono lievitati fino al 30%.

Solo i collegamenti ferroviari su base annua registrano invece una riduzione. Per il Codacons sarà l’estate del caro aereo. Nell’ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%.

Un aumento generalizzato delle tariffe aeree che risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette. Ma il Codacons registra rincari anche sul fronte dei trasporti marittimi: nell’ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Al contrario, si riducono i prezzi dei biglietti ferroviari che scendono del 9,9% su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società.

In rialzo, invece, i posti di ombrelloni e sdraio, dove si registra un rincaro in media del 32% in più rispetto all’estate del 2021. Consumerismo evidenzia come le famiglie italiane spenderanno quest’anno per una giornata al mare una media di 144 euro contro i 109 euro di un anno fa. Ombrelloni, lettini e sdraio, secondo l’associazione dei consumatori, registrano incrementi medi del 20% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori di diverse zone d’Italia che hanno parlato di aumenti generati dai maggiori costi a loro carico.

In particolare, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio si spenderanno, conta l’associazione, “tra i 20 e i 30 euro al giorno, importo che sale a 150 euro nelle strutture superiori”. Per l’abbonamento mensile, continua Consumerismo, le tariffe variano tra i 600 e i 900 euro, mentre per quello stagionale il prezzo oscilla tra i 1.500 e i 3000 euro, a seconda delle zone d’Italia e della qualità delle strutture. Sempre secondo l’associazione i rincari si registrano anche presso i bar dei lidi con aumenti dei prezzi che oscilleranno tra il 10 e il 50% sul 2021.