Il turismo in Italia si prepara a vivere un’estate di ripresa e crescita. Secondo le previsioni di Demoskopika, sono attesi ben 68 milioni di turisti e quasi 267 milioni di pernottamenti nell’estate del 2023, con un aumento rispettivamente del 4,3% e del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che aveva registrato 65,2 milioni di arrivi e 258 milioni di pernottamenti. Questo dato avrà un impatto positivo anche sulla spesa turistica, che si stima raggiungerà i 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,4% rispetto al 2022.

L’incoming turistico in Italia sarà significativo, con la scelta del nostro Paese da parte di 35,3 milioni di stranieri, che rappresentano oltre la metà (51,7%) del totale degli arrivi previsti, corrispondenti a 131,5 milioni di presenze.

L’analisi storica dei flussi turistici mostra che il periodo giugno-settembre del 2023 segnerà un aumento degli arrivi sia rispetto al periodo pre-pandemico del 2019 (+3,7% di arrivi e +2,6% di presenze), sia rispetto al 2000 (+71,9% di arrivi e +26,2% di presenze).

Nonostante l’emergenza alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, le previsioni per questa regione sono incoraggianti. Infatti, l’Emilia-Romagna risulta tra le prime dieci destinazioni regionali italiane per l’incremento degli arrivi nel 2023, con un totale di 6,3 milioni di arrivi rispetto ai 6,1 milioni del 2022, registrando una crescita del 4%. È inoltre previsto un aumento delle presenze nella regione, con quasi 500.000 pernottamenti in più rispetto all’anno precedente. Anche la spesa turistica si prevede in aumento, con una stima di 3,7 miliardi di euro, segnando un incremento del 6,2% rispetto all’estate dell’anno scorso.

Raffaele Rio, presidente di Demoskopika, commenta le previsioni sottolineando che quest’estate potrebbe registrare il valore più alto, dal 2000 ad oggi, sia per gli arrivi che per le presenze turistiche. Questi dati confermano le stime sull’andamento annuale diffuse nei mesi precedenti, evidenziando una tendenza positiva per il settore turistico italiano.