Il prossimo consiglio dei ministri potrebbe essere convocato il 5 gennaio per discutere l’estensione del Super green pass per lavorare.

Il 10 gennaio, inoltre, entrerà in vigore il “quasi lockdown” per i non vaccinati, che potranno praticamente entrare solo nei negozi e per i servizi essenziali. All’inizio della prossima settimana potrebbero essere ascoltate anche le parti sociali, i sindacati e le imprese. Entreranno in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, invece, la stretta sulle capienze negli stadi (al 50%) e le nuove norme sulle quarantene, in cui è escluso l’isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi o i guariti nell’arco dello stesso periodo che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. E’ però obbligatorio indossare mascherina Ffp2 per 10 giorni. In caso di sintomi, occorre fare subito un test rapido o molecolare e, se i sintomi persistono, bisogna ripeterlo al quinto giorno successivo all’ultimo contatto. Nuove norme anche per gli studenti: nelle primarie e secondarie l’ipotesi è di prevedere, nel caso di due studenti positivi in una classe, solo l’autosorveglianza per i ragazzi vaccinati e la quarantena per i non vaccinati.