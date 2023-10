Nella recente partita del girone C di qualificazione a Euro 2024, l’Inghilterra ha ottenuto una vittoria significativa contro l’Italia, con un punteggio finale di 3-1. Questa vittoria ha garantito agli inglesi un passaggio diretto alla fase finale del torneo, prevista per l’anno successivo in Germania, mentre l’Italia dovrà affrontare ulteriori sfide.

La partita ha visto gli azzurri prendere il comando al 15′ con una rete di Scamacca, grazie a un assist di Di Lorenzo. Tuttavia, l’Inghilterra è riuscita a pareggiare al 32′ grazie a un rigore trasformato da Harry Kane, dopo un fallo su Bellingham nell’area di rigore.

Nel secondo tempo, gli inglesi hanno preso il comando con una spettacolare combinazione tra Bellingham e Rashford, che ha portato al secondo gol all’12’. Kane ha successivamente siglato la sua seconda rete al 32′, consolidando la vittoria dell’Inghilterra con un punteggio finale di 3-1.

Questa vittoria posiziona l’Inghilterra in una posizione favorevole per il prossimo torneo, mentre l’Italia dovrà ancora lottare per ottenere la qualificazione. Gli appassionati di calcio attendono con ansia le prossime sfide di entrambe le squadre nel percorso verso Euro 2024.