Nel mezzo delle turbolenze in corso nel Medio Oriente, l’Europa onora la lotta per la libertà delle donne iraniane e commemora il sacrificio di Jina Mahsa Amini, una giovane donna uccisa dal regime iraniano e divenuta un simbolo del movimento per i diritti delle donne, della vita e della libertà. Questo omaggio è stato reso attraverso l’assegnazione del prestigioso premio Sacharov, la massima onorificenza dell’Eurocamera dedicata a coloro che si battono per i diritti umani.

La presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, ha annunciato questa decisione nel corso di una seduta a Strasburgo, ricevendo un applauso di oltre un minuto da parte dell’Aula. Questo premio è un segno tangibile che l’Europa ascolta il grido di queste donne e che il Parlamento europeo è al loro fianco.

L’alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha sottolineato il sostegno totale dell’Europa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, sia in Iran che altrove, facendo riferimento indiretto alla situazione critica nel conflitto israelo-palestinese. Il presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Charles Michel, ha elogiato le donne iraniane che continuano a lottare per i loro diritti.

L’assegnazione del premio Sacharov giunge due settimane dopo la decisione di conferire il Nobel per la Pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi, attualmente detenuta in Iran dopo aver partecipato a proteste. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà durante la plenaria di dicembre, anche se non è ancora chiaro chi ritirerà il premio in suo nome.

La storia di Mahsa Amini, che ha perso la vita dopo essere stata torturata per essersi opposta alle rigide leggi sull’uso del velo in Iran, è un simbolo di coraggio e determinazione. La sua voce rimane viva attraverso questo riconoscimento.

Tuttavia, nonostante la celebrazione di Mahsa e di altre donne coraggiose, l’Iran continua a essere teatro di violenze e persecuzioni. Recentemente, diverse personalità del mondo dello spettacolo iraniano, tra cui un noto regista e sua moglie, sono stati pugnalati a morte in circostanze misteriose. Questo triste episodio rafforza l’importanza di continuare a sostenere la lotta per i diritti delle donne e la libertà in Iran.