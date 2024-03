Il Vertice europeo previsto per oggi si configura come un momento cruciale per affrontare le crescenti minacce provenienti dalla Russia di Putin. L’obiettivo principale è quello di preparare i cittadini europei a possibili crisi di sicurezza, in un contesto che richiede un approccio completo e integrato.

La bozza di conclusioni sottolinea l’urgenza di rafforzare la preparazione militare-civile e coordinare la gestione delle crisi, considerando l’evoluzione del panorama delle minacce. Il Consiglio Europeo invita quindi il Consiglio e la Commissione, insieme all’Alto Rappresentante, a proporre azioni concrete per rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livello europeo.

Intanto, i Rappresentanti Permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno dato il via libera alle sanzioni contro persone e entità ritenute responsabili della morte di Alexei Navalny. Il processo di ratifica potrebbe concludersi entro venerdì mattina.

Tuttavia, tra i membri dell’UE, emerge uno scontro riguardo alla possibilità di emettere debiti comuni per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Mentre alcune fonti diplomatiche europee sostengono questa opzione, i “frugali”, guidati dalla Germania, hanno ottenuto la rimozione dalla bozza di conclusioni di riferimenti agli “strumenti innovativi” per finanziare il potenziamento dell’industria europea della difesa. Al momento, si sta discutendo la richiesta alla Commissione di preparare un documento sulle “possibili opzioni” in merito.