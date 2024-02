L’Europa ha raggiunto un nuovo record mondiale nel campo della fusione nucleare, aprendo la strada a un’energia pulita e sostenibile per il futuro. Il consorzio europeo Eurofusion ha annunciato che il reattore sperimentale Jet, nel suo ultimo esperimento denominato Dte3, ha prodotto 69 megajoule di energia per 5 secondi, utilizzando solamente 0,2 milligrammi di combustibile. Questo risultato rappresenta un significativo avanzamento rispetto al record precedente di 59 megajoule ottenuto nel 2022 dalla stessa macchina.

Il Jet, un tokamak con una struttura toroidale che ricorda una ciambella, ha dimostrato la sua affidabilità nel generare energia tramite fusione nucleare. Questo successo è frutto della collaborazione di oltre 300 ricercatori provenienti da 31 Paesi europei, coordinati dal consorzio Eurofusion. L’Italia contribuisce a questa iniziativa attraverso istituti di ricerca come Enea, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e alcune università.

L’esperimento del Jet rappresenta un “canto del cigno”, poiché il reattore è stato messo in pensione alla fine del 2023 dopo 40 anni di attività presso il sito dell’Autorità britannica per l’Energia Atomica (Ukaea) in Gran Bretagna. Tuttavia, questo successo non segna la fine della ricerca sulla fusione nucleare. Il ministro britannico per il Nucleare e le Reti, Andrew Bowie, ha sottolineato che il governo britannico ha destinato 650 milioni di sterline per investimenti nella ricerca e nelle nuove infrastrutture legate alla fusione nucleare, indicando che la storia di questa tecnologia è destinata a continuare.