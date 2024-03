La Plenaria ha dato il via libera finale alla direttiva sulle case green, che si propone di raggiungere emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell’Unione Europea. Dopo complessi negoziati tra i Paesi membri e le istituzioni comunitarie, la direttiva è stata approvata con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. Tuttavia, l’approvazione non è stata priva di controversie, con l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca che ha protestato con un fischietto da arbitro, gesto definito “deplorevole e senza precedenti” dalla presidente dell’Aula.

I partiti italiani della maggioranza di governo hanno votato contro la direttiva, nonostante fosse stata presentata una versione più mitigata, dopo l’intesa tra le istituzioni comunitarie. Il Ppe si è diviso nel voto, ma la maggioranza ha seguito le indicazioni positive della commissione Industria del Pe. Anche Renew è stata divisa, con una minoranza contraria al testo. Tra le delegazioni italiane, hanno votato a favore Pd, M5S, Avs e Iv.

La direttiva prevede che entro il 2030 tutti i nuovi edifici residenziali siano a emissioni zero, mentre dal 2028 lo stesso obiettivo si applicherà agli edifici pubblici. Si prevede anche una ristrutturazione degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e una riduzione del consumo energetico per le case dal 2030 al 2035. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per presentare un piano nazionale di ristrutturazione.

Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha commentato l’approvazione, sottolineando i successi ottenuti per eliminare le parti più onerose della direttiva. Ha tuttavia evidenziato le sfide che il governo italiano dovrà affrontare nel promuovere gli interventi previsti, considerando le specificità del patrimonio immobiliare italiano e la necessità di misure di sostegno economico e fiscale adeguate.

La direttiva “case green” segna un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica, ma richiede un impegno congiunto per tradurre gli obiettivi in azioni concrete e sostenibili nel lungo termine.