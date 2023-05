di WANDA CHERUBINI-

Marco Mengoni arriva quarto all’European song contest con 350 punti. Vince l’European song contest 2023 la cantante della Svezia Loreen con “Tattoo” con 583 punti. Al secondo posto si è piazzata la Finlandia con 526 punti Käärijä con Cha Cha Cha. In terza posizione, davanti a Marco Mengoni, si è posizionato Israele con Noa Kirel con “Unicorn”. Il nostro Marco Mengoni ha ottenuto il quarto posto con “Due vite”. In quinta posizione la Norvegia con Alessandra e la sua “Queen of Kings”. Un plebiscito di voti per la vincitrice del contest Loreen, mentre ha scalato la classifica ottenendo tanti voti dal pubblico la Finlandia, piazzandosi in seconda posizione. Per Marco Mengoni sono giunti 174 voti dal pubblico che, purtroppo, non gli hanno permesso di raggiungere il podio. Il cantante ronciglionese però si è dichiarato lo stesso molto soddisfatto ed è pronto ora ad affrontare il suo tour in giro per l’Europa. Mengoni ha ottenuto anche un riconoscimento per l’Italia: è stato premiato per la miglior composizione, aggiudicandosi il Marcel Bezençon Composer Award, premio assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell’Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi. “La vittoria è essere qui dopo 10 anni in questo contesto ed in questa bella città dei Beatles – ha affermato Mengoni- Non potevo chiedere di meglio”.