Dopo una vittoria convincente contro l’Albania, l’Italia ha affrontato ieri sera la Spagna in un cruciale scontro diretto per il primo posto del girone B di Euro 2024, perdendo per 1-0.

Nonostante la sconfitta per 1-0, causata da un autogol di Calafiori nel secondo tempo, gli Azzurri sono ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale. La Spagna passa in testa al girone, mentre il destino dell’Italia si deciderà nell’ultima giornata contro la Croazia.