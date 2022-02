Sono cinque i prodotti in promozione proposti da Evergreen Life Products,

per acquisti rivolgersi al proprio incaricato di vendita

San Giovanni al Natisone – A febbraio si rinnova l’appuntamento con l’amore, e quale miglior amato del tuo corpo? Un corpo di cui prendersi cura ogni giorno, con prodotti dedicati al benessere fisico e alla bellezza.

Con “Promo Defence Plus”, la promozione di Evergreen Life Products www.evergreenlife.it attiva per tutto il mese di febbraio è un kit dalle proprietà antinfiammatorie, antisettiche e detossinanti contenente lo Spray Nasale, lo Spray Gola e due confezioni di Olife Gel.

Lo Spray Nasale con OLIVUM® è un valido alleato per liberare le narici in caso di congestione o raffreddore, per respirare più adeguatamente e quindi migliorare la qualità del sonno; mentre lo Spray Gola aiuta a trattare i sintomi del mal di gola, alleviando le sensazioni di bruciore e il fastidio nella deglutizione. Alle proprietà antiossidanti dell’Olivum®, si uniscono quelle antibiotiche della propoli, un antisettico naturale, e il cardamomo balsamico.

Olife Gel, invece, non può mancare, è l’integratore alimentare contenente l’80% di Olivum® in formulazione concentrata, con proprietà antiossidanti, fisiologici e coadiuvanti del metabolismo, che aiuta l’organismo a detossinarsi, arricchito di aromi naturali dal piacevole gusto d’agrumi.

E per gli amanti dello skincare invernale, chi acquisterà fino al 15 febbraio la crema levigante Pure Lifting avrà l’opportunità di usufruire di uno sconto del 10%, e riceverà in regalo il balsamo labbra in edizione limitata, con Olivum® e burro di karitè, prodotti cosmetici che mirano all’idratazione e nutrimento della pelle di viso e bocca.

Per informazioni consultare il sito www.evergreenlife.it. Per acquistare i prodotti Evergreen Life Products rivolgersi all’Incaricato di Vendita.

CHI SIAMO

Evergreen Life Products, fondata a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine nel 2011, è l’azienda friulana di Network Marketing che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle. Prodotto di punta dell’azienda è Olife, l’integratore alimentare costituito per il 93% da OLIVUM®.

Evergreen Life Products, associata Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), con sedi anche in Spagna, USA, Russia, Austria ed è presente in Italia e opera in Francia, Romania, Bulgaria e Germania.

Con Evergreen Life Academy la formazione continua è in primo piano, con corsi e presentazioni per la rete degli Incaricati di Vendita indipendenti attivi sul territorio nazionale.

Ad aprile 2014 è nata Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.

