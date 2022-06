Evergreen Life Products, azienda friulana di integratori alimentari naturali a base di Olivum® (il brevettato infuso di foglie d’olivo), da sempre attenta al benessere della persona, prosegue con impegno nel suo percorso ‘green’ per un ambiente sempre più sostenibile.

In occasione dell’incontro periodico con la propria rete di vendita che si è svolto nel mese di aprile, è stata presentata la collaborazione con Treedom – B Corp che pianta alberi in sistemi agroforestali – per la creazione della prima “foresta degli Evergreeners” che conta duecento alberi. Un’importante iniziativa per contribuire ad assorbire le emissioni di CO2 generate dalle consegne dei prodotti. Gli incaricati di vendita riceveranno in omaggio un codice per piantare il proprio albero, che sarà geolocalizzato e fotografato al momento della messa a terra, e avrà una propria pagina sul sito treedom.net.

Un tassello di un progetto ‘green’ ancora più ampio che prevede, entro l’anno, anche l’utilizzo di bottiglie di plastica riciclata al 100% e materiali ecologici per gli imballaggi. Tra le azioni per un migliore efficentamento energetico, è prevista l’installazione di pannelli solari nell’headquarter dell’azienda a San Giovanni al Natisone.

“L’ambiente è per noi una risorsa imprescindibile, che va tutelata e preservata. Sono orgogliosa di poter affermare che siamo un’azienda innovativa anche per il nostro orientamento alla sostenibilità, ma anche per le tantissime persone che ogni giorno ci scelgono con la consapevolezza di far del bene non solo alla propria salute, ma un po’

anche al pianeta che ci ospita”. Commenta Claudia Pesle, direttore generale di Evergreen Life Products.

In questo percorso di sostenibilità si inserisce la recente collaborazione con Deloitte Consulting, che ha da poco concluso per Evergreen Life Products un percorso di monitoraggio ed integrazione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance aziendale (“ESG”) nelle attività di business. La strategia intrapresa ha fatto leva su una prima fase di

analisi per definire le aree di miglioramento maggiormente impattate sulla base dell’attività della società, seguita da una seconda fase che ha visto e che vedrà la progressiva implementazione di azioni concrete, con l’obiettivo di individuare interventi che abbracceranno tutte le tematiche ESG individuate. In più, è prevista la nomina di un ESG

Manager, al quale verrà affidato il compito di monitorare periodicamente le performance ESG aziendali e continuare a proporre nuove azioni di miglioramento.

Una sensibilità concreta che si traduce anche in iniziative rivolte a valorizzare le persone e i talenti, come Evergreen Life Academy per la formazione della propria rete di Incaricati di Vendita, oltre 10 mila e Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale nata nel 2014 a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.

www.evergreenlife.it.

CHI SIAMO

Evergreen Life Products, fondata a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine nel 2011, è l’azienda friulana di Network Marketing che per prima in Italia si è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, nato dall’intuito del fondatore Livio Pesle. Prodotto di punta dell’azienda è

Olife, l’integratore alimentare costituito per il 93% da OLIVUM®. Evergreen Life Products, associata Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), con sedi

anche in Spagna, USA, Russia, Austria ed è presente in Italia e opera in Francia, Romania, Bulgaria e Germania.

Con Evergreen Life Academy la formazione continua è in primo piano, con corsi e presentazioni per la rete degli Incaricati di Vendita indipendenti attivi sul territorio nazionale. Ad aprile 2014 è nata Evergreen Life Foundation Onlus, l’associazione di solidarietà sociale a favore di giovani meritevoli che si distinguono nello sport, nella scuola e nelle discipline artistiche.