Attiviste del movimento Extinction Rebellion hanno preso d’assalto il salone del Museo di Scienze Naturali di Torino, indossando maschere con teschi e srotolando uno striscione che recitava “Crisi eco-climatica: diamoci una mossa prima che di noi rimangano solo ossa”. Accanto a loro, cartelli ispirati a quelli che accompagnano i corpi imbalsamati di animali nel museo, con la didascalia: “Homo sapiens: estinto”. Questa azione mira a mettere in evidenza l’urgenza di agire contro il cambiamento climatico, attribuendo la presunta estinzione dell’Homo sapiens all’utilizzo dei combustibili fossili e all’inadeguatezza delle contromisure politiche.

Le attiviste hanno sottolineato che in un momento storico in cui il futuro del pianeta dipende dalle decisioni politiche, non si può ignorare il legame tra scienza e politica. Hanno criticato i governi per non aver adottato misure sufficienti per fermare la distruzione dell’habitat terrestre e hanno chiesto al Museo, come istituzione scientifica e di ricerca, di ricordare ai governi l’urgenza di agire per garantire la vita sulla Terra.