Il riconoscimento del lavoro usurante in ceramica è una vittoria per tutti”. Scrive Fabrizio Mastrogiovanni (Femca Cisl): ” Ai ceramisti restituita dignità e sicurezza sul lavoro. La notizia del riconoscimento del lavoro usurante riservato agli operai ceramisti del nostro distretto ha messo finalmente la parola fine ad anni di battaglie e iniziative politico-sindacali che ci hanno visti impegnati su questo territorio. E’ stata la vittoria di tutti, indipendentemente, ma soprattutto dei nostri lavoratori ai quali sono stati riconosciuti non solo il diritto al prepensionamento ma, nel senso più intimo, anche la meritata considerazione, finora puntualmente ignorata, legata al valore del capitale umano.

Come segretario generale della Femca Cisl mi associo ai ringraziamenti verso chi, in questi anni, ha contribuito al successo di questa iniziativa. Da parte nostra, come sindacato rappresentativo del mondo ceramico, non abbiamo mai perso la speranza. Abbiamo profondamente creduto che solo un fronte territoriale unito, attraverso un vero e proprio ‘patto territoriale’ fosse l’unico modo per far arrivare in alto la rivendicazione mai riconosciuta dei lavoratori della ceramica.

Le iniziative politiche intraprese nell’ultimo periodo sono state il preludio che i tempi erano maturi, e l’unità di intenti tra sindacati e politica del territorio hanno dato il risultato sperato.

Certo, il percorso per raggiungere questo risultato non è stato facile, ma bensì complesso, tortuoso, fatto di salite e discese, protrattosi per anni al cospetto di interlocutori ‘sordi’ e a volte insensibili anche di fronte ad evidenze medico-scientifiche.

Oggi possiamo finalmente chiudere col passato e guardare al futuro con la giusta consapevolezza che quanto finora fatto è stato portato avanti con grande sforzo e abnegazione da parte di tutti. Dal canto nostro abbiamo sempre ribadito e sostenuto con fermezza che solo un fronte unitario di natura politica sindacale avrebbe dato buoni frutti. E così è stato.

Giungo dunque ai ringraziamenti per chi si è speso a livello politico sia locale che parlamentare, in particolar modo al vicesindaco Claudio Parroccini di Forza Italia, il cui gruppo politico è stato fautore della proposta, a Simone Brunelli del Pd i cui rappresentanti politici hanno proposto l’emendamento poi recepito da Forza Italia, al rinsaldato ‘patto territoriale’ verso il quale c’è stata unità di intenti anche da parte di Unindustria con il supporto dell’imprenditore Augusto Ciarrocchi, nonchè al primo cittadino Luca Giampieri.

Infine, non posso non riconoscere il giusto merito a tutti quei lavoratori che in questi anni non hanno mai mollato un centimetro, sostenendoci nella rivendicazione, in particolare Antonio Scarcella, Giampiero Vaselli, Angelo Conti, Antoni Lucidi. Uno speciale ringraziamento è doveroso, da parte mia, anche al nostro ormai ex segretario generale Fortunato Mannino che si è impegnato nel dialogo politico con le alte istituzioni”.