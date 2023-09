Mercoledì 20 settembre 2023 in Campidoglio, sala della protomoteca, alle ore 17:00, si è svolta la terza edizione del PREMIO FACCE DA SPOT, ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci, organizzato da BUUUBALL OFF COLORS, dedicato agli attori di campagne pubblicitarie oltremodo popolari, prestigiose e gradite dal pubblico.

Una giuria qualificata, capitanata dal presidente di giuria Lino Banfi e Luca Argentero, composta da Anna Pettinelli, dal produttore Andrea Mazzoni (Ballandi Multimedia), Carlo Gorla (Mediaset), Lorella Ridenti, Paola Comin, ha selezionato attori e personalità dell’intrattenimento audiovisivo che si sono distinti nella comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e sociale.

L’evento, patrocinato dalle istituzioni (MIC, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e SIAE), è stato presentato da PINO STRABIOLI con la partecipazione di ELEONORA DANIELE.

Come le precedenti edizioni, Facce da Spot ha riconfermato il suo successo premiando Enzo Iacchetti, Claudia Gerini, Vittorio Brumotti, Nancy Brilli, Francesco Montanari, Vittoria Belvedere, Maccio Capatonda, Chiara Galvagni (direttore Rai Pubblicità responsabile rapporti e gestione talent), Roberto Ciufoli, Luca Tommassini, Sofia Bruscoli, Lidia Schillaci mentre Gloria Anselmi e Simone Cavagnis sono stati premiati nella categoria “gli sconosciuti più famosi della tv”.

Stefano Fresi e Linus hanno ricevuto il premio e attraverso un contributo audiovisivo hanno ringraziato pubblico, giuria ed organizzatori.

Tutti i premiati oltre alla statuetta realizzata da Idal Group con materiale reciclato che rappresenta una tv in 3d sono stati anche omaggiati di una vacanza dal gruppo Veratour e Belmond Caruso di Ravello e impreziositi dai gioielli realizzati in esclusiva dagli artigiani di OTP (officine talenti preziosi).

La serata, si è conclusa con un party esclusivo al “Le Reve de Naim” tra brindisi con vini ricercati di “Vite in Rosa”, finger food e sushi degli amici di Cibum tra risate e balli.

Un ringraziamento speciale all’onorevole presidente Assemblea Capitolina Svetlana Celli, on. Assessore grandi eventi sport, turismo e moda Alessandro Onorato per aver sostenuto l’iniziativa.