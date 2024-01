Negli ultimi giorni alcuni sedicenti volontari di Croce Rossa, stanno girando casa per casa a nome della nostra istituzione chiedendo supporto per la raccolta di vestiti e generi di prima necessità.

Sono ormai numerose le segnalazioni in tal senso, giunte al centralino della CRI di Viterbo, che spingono la nostra Associazione a diramare il presente comunicato.

I nostri volontari non sono autorizzati a fare raccolte di vestiario/alimenti/fondi “porta a porta” o telefonicamente.

Ogni volta che l’Associazione chiede un contributo economico o un sostegno alla cittadinanza lo fa attraverso la promozione di campagne ufficiali sui propri canali social e nei media locali, indicando il proprio conto corrente o le modalità che possono essere facilmente verificate.

Invitiamo tutti a diffidare da chi adotta metodi diversi, pur se munito di tesserino di riconoscimento o addirittura vestendo l’uniforme.

In questo caso la cosa migliore è segnalare il comportamento abusivo alle Forze dell’Ordine che avranno modo di verificare la liceità delle richieste.

Per ogni informazione è possibile contattare la CRI al numero 0761/270957.

Queste le dichiarazioni della Croce Rossa di Viterbo Marco Sbocchia.