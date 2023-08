VITERBO – “Siamo davvero orgogliosi che, per la prima volta, l’Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT) abbia deciso di partecipare attivamente alla promozione della Macchina di Santa Rosa, con un sostanziale contributo economico a favore del Sodalizio dei Facchini.

L’ENIT, agenzia governativa sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo, che tra le proprie funzioni ha la promozione all’estero dell’immagine turistica italiana e la realizzazione di strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale, ha messo in atto una partnership mai avvenuta in passato, che porterà ancor più visibilità ad un evento che unisce la tradizione e la fede come il trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Ciò permetterà alla nostra Città e al trasporto della Macchina di Santa Rosa di essere conosciuti maggiormente soprattutto fuori dai confini nazionali, motivo di maggiore orgoglio per tutti i cittadini viterbesi”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.