VITERBO – “Oggi, accompagnato dal Luogotenente Fabio Tasca e dal Comandante di Vascello Angelo Capuzzimato della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, insieme al Sindaco di Montalto di Castro, l’Assessore all’Urbanistica, il Presidente del Consiglio comunale e alcuni consiglieri comunali, ho avuto il piacere di visitare la Centrale Operativa dell’associazione Life Guard, responsabile del sistema di salvataggio in mare.

Un vero e proprio esempio di eccellenza logistica e di sinergia messa in atto dal Comune di Montalto con il supporto dei Vigili del fuoco, bagnini delle spiagge libere con la Compagnia del Mare Life Guard e la FIN (Federazione Italiana Nuoto), la Scuola Italiana Cani da Salvataggio (SICS), la Polizia Locale e la Protezione Civile in mare, coordinati direttamente dalla Capitaneria di Porto.

L’incontro con tutti i soggetti coinvolti nel progetto mi ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento e l’efficacia di questa importante iniziativa volta a garantire la sicurezza e il soccorso delle persone in mare.

La sinergia dimostrata tra le autorità locali, le associazioni e gli enti marittimi rappresenta un modello positivo per altre comunità costiere che intendono rafforzare le loro capacità di salvataggio e risposta in situazioni di emergenza”.

Lo dichiara in una nota Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati.