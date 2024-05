VITERBO – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al consigliere Giulio Menegali Zelli eletto questa mattina presidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. Sono certo che saprà portare avanti l’ottimo lavoro svolto dalla cara amica e collega Valentina Paterna. Zelli provenendo dalla Provincia di Viterbo, territorio a forte vocazione agricola ed ambientale, possiede senza dubbio le competenze giuste per ricoprire questo incarico, con l’obiettivo di contribuire a tutelare e rilanciare un settore come quello agricolo, sempre più strategico e fondamentale per lo sviluppo economico del Lazio, in perfetta sinergia con l’operato della Giunta regionale e dell’assessore Giancarlo Righini in particolare. Ma soprattutto avendo una lunga esperienza amministrativa, saprà rapportarsi costruttivamente con il mondo dell’agricoltura per fare della Commissione il luogo deputato all’elaborazione di proposte legislative e alla ricerca delle soluzioni più efficaci per sostenere l’attività dei produttori laziali e la qualità delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.