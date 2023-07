VITERBO – “Oggi il presidente Rocca e la sua Giunta hanno dato un altro importante segnale di grande attenzione per il rilancio della sanità nella Regione Lazio. E’ stato approvato e presentato un piano di edilizia sanitaria da un miliardo e 171 milioni che si compone di 37 investimenti, grazie all’utilizzo di risorse statali già stanziate ma non impegnate e spese negli anni precedenti che sono state in buona parte rimodulate. Il piano contiene importanti interventi anche per la Provincia di Viterbo”.

Lo dichiara il consigliere regionale Daniele Sabatini che ha preso parte alla conferenza stampa dove il presidente Rocca ha illustrato i provvedimenti, insieme alla presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Alessia Savo e al direttore della Direzione regionale Salute Andrea Urbani.

“E’ stato previsto – spiega Sabatini – un investimento di circa 8 milioni di euro all’Asl di Viterbo per l’ospedale Belcolle destinato all’acquisto di attrezzature ed arredi per il completamento funzionale del Corpo A3. Sei milioni e 887 mila euro sono invece stati destinati all’ospedale di Acquapendente, sempre per attrezzature ed arredi utili al completamento funzionale del nosocomio. Oltre 3 milioni e mezzo invece per la messa a norma edile ed impiantistica e per la realizzazione della Casa della Comunità – Spoke di Vetralla e circa 4 milioni e mezzo per il completamento della Casa della Comunità di Orte. Infine sono previsti interventi di messa a norma delle misure antincendio negli ospedali di Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente per un totale di 56 milioni”.

“Un piano davvero ambizioso – conclude Sabatini – che dimostra la volontà della Giunta di investire concretamente per cambiare il volto della sanità regionale, migliorando i servizi, rilanciando la qualità dell’offerta e garantendo ad operatori e pazienti ospedali e reparti sempre più sicuri, al passo con i tempi e dotati delle tecnologie più innovative”.