Preoccupazione nell’ambiente dei fan per lo stato di salute di Fedez, il noto cantante e influencer italiano, che è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco. La notizia è stata confermata dall’artista stesso attraverso una storia su Instagram, in cui ha ringraziato i suoi sostenitori per il sostegno ricevuto.30

Fedez ha spiegato che è stato ricoverato a causa di due ulcere che hanno causato un’emorragia interna. Ha dovuto ricevere due trasfusioni di sangue, ma ora si trova in condizioni migliori e ha elogiato il personale medico che gli ha salvato la vita.

L’apprensione tra i fan è aumentata quando Chiara Ferragni, moglie di Fedez e influencer di fama internazionale, è rientrata improvvisamente a Milano dalla settimana della moda a Parigi. Ha condiviso alcune foto su Instagram, evidenziando l’importanza degli amici che la sostengono durante le emergenze. Tuttavia, ha anche pubblicato foto sorridenti con i figli, Leone e Vittoria, dando speranza ai fan.

La preoccupazione per la salute di Fedez è stata ulteriormente alimentata dal fatto che l’artista non ha condiviso contenuti sul suo canale Instagram per quattro giorni, cosa insolita considerando la sua attività costante sui social media. Anche un commento criptico di Davide Marra, conduttore del podcast Muschio Selvaggio insieme a Fedez, ha contribuito ad accrescere l’apprensione tra i fan.

Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal team di Chiara Ferragni o dagli amici della coppia, ma i fan rimangono in attesa di ulteriori notizie sulla condizione di salute di Fedez e sperano in un rapido recupero dell’artista.