ROMA– «L’ultimo provvedimento approvato in Giunta per contrastare la cultura della violenza di genere conferma l’impegno della Regione Lazio su questo fronte. I numeri raccontano ormai di una emergenza senza fine, con 100 donne uccise dall’inizio dell’anno. Con le risorse messe a disposizione, oltre 900mila euro, abbiamo l’opportunità di far arrivare alle donne della nostra regione il messaggio che uscire dall’incubo della violenza è possibile, che ci sono strutture e percorsi per aiutare le donne a presentare denuncia e strumenti per favorire l’autonomia economica e lavorativa. Combattere la violenza di genere è, e sarà, il nostro impegno quotidiano per non lasciare mai sole le donne che lottano per il loro ritorno alla vita». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio.

«È molto importante – continua Regimenti – che la delibera proposta dall’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, Simona Baldassarre, stanzi risorse per aiutare i minori vittime di violenza assistita e mi auguro che nei prossimi mesi la cifra di 250 mila euro possa essere implementata. Mi sono occupata di questo tema, come relatrice al Parlamento europeo, della risoluzione sull’impatto della violenza domestica e dei diritti di custodia su donne e bambini, e collaborando con l’associazione Edela. È essenziale mettere al centro delle politiche contro la violenza di genere tanto le donne quanto i minori».

«La violenza domestica, diretta e indiretta, ha degli effetti dal punto di vista fisico, cognitivo, comportamentale e sulle capacità di socializzazione dei bambini e degli adolescenti, mentre ancora più grave è la situazione che devono affrontare gli orfani di femminicidio che si trovano senza entrambi i genitori. Le istituzioni devono essere in prima linea nel garantire una crescita sana a tutti quei minori privi di un sereno ambiente familiare» conclude l’assessore Regimenti.