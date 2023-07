Il fermo del diciassettenne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo è stato convalidato, e il giovane è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo dopo un interrogatorio di quattro ore davanti al gip. Durante l’interrogatorio, sono emersi alcuni elementi che potrebbero contribuire a fare luce su diversi aspetti ancora poco chiari del caso, incluso il movente dell’omicidio.

Il giovane avrebbe confermato la versione già fornita agli investigatori subito dopo l’arresto. Secondo quanto riportato, avrebbe dichiarato che Michelle era andata a casa sua per ottenere del denaro in cambio di hashish, ma la discussione si era accesa e aveva preso un coltello. La madre di Michelle, Daniela Bertoneri, ha smentito la versione del ragazzo riguardo al presunto debito, affermando che sua figlia aveva soldi e che l’intera storia era una sciocchezza. Ha espresso dubbi sul fatto che il ragazzo potesse agire da solo, dato che non sembrava abbastanza forte per trasportare da solo il corpo di una ragazza di 60 chili.

La madre ha ipotizzato che Michelle potesse aver scoperto qualcosa di losco riguardo al ragazzo, come video compromettenti su ragazzine pubblicati sui social media, o che il ragazzo potesse essere infatuato di lei e l’avesse uccisa in seguito a un rifiuto. Entrambi i genitori di Michelle hanno chiesto giustizia, sottolineando che senza la giustizia dello Stato, potrebbe esserci “la giustizia della strada”. Il padre ha affermato che non esiste perdono per una tale tragedia e che non vive più, desiderando solo riavere indietro sua figlia.

I funerali di Michelle sono previsti per mercoledì alle 11 presso la chiesa di Primavalle a Roma. L’interrogatorio del giovane sospettato potrebbe contribuire a far progredire le indagini e a far emergere ulteriori dettagli sulla tragica vicenda.