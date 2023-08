L’atteso esodo di Ferragosto ha portato a un notevole svuotamento delle città italiane, ma ha anche causato gravi congestioni del traffico autostradale, che è stato classificato come “bollino nero” per questo fine settimana di partenze per le vacanze. Come previsto, si sono verificate code lunghe e, purtroppo, anche incidenti, tra cui uno sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Fortunatamente, l’incidente non ha causato vittime, ma ha coinvolto sette veicoli, causando notevoli rallentamenti nella tratta compresa tra Anagni e Colleferro.

Le conseguenze di questo incidente hanno comportato un traffico congestionato per diverse ore. Nel frattempo, durante questo fine settimana estivo, si sono verificati tragici annegamenti. Un diciassettenne è morto a Lesina, nel foggiano, mentre faceva il bagno con suo padre. Nonostante gli sforzi di un bagnino e di altri turisti presenti, non è stato possibile salvarlo. Nel ramo lecchese del Lago di Como, un uomo di 32 anni è annegato, forse mentre cercava sollievo dalle alte temperature.

La giornata di esodo, soprattutto nella prima parte fino alle prime ore del pomeriggio, è stata caratterizzata da strade e autostrade congestionate dal traffico. Gli imbarchi a Villa San Giovanni per la Sicilia hanno registrato tempi di attesa di circa tre ore, causando ulteriori rallentamenti. Sulla A10, tra Arenzano e Albisola, si sono verificate code lunghe, con 6 km di coda a causa del traffico intenso.