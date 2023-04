La Società della ragione, associazione di promozione sociale (Aps) che si occupa di questioni attinenti alla giustizia, al diritto penale, al carcere ha lanciato in questi giorni la campagna di sensibilizzazione, “Madri fuori”, per la dignità e i diritti delle donne condannate, dei loro figli e delle loro figlie, che dovrebbe culminare in una mobilitazione il giorno della Festa della mamma, vale a dire domenica 14 maggio.

“È un rilancio provocatorio della Festa della mamma – si legge nel comunicato che accompagna il lancio dell’iniziativa – , contro ogni retorica: la dedichiamo alle ‘madri fuori’: dallo stigma e dal carcere, con i loro bambini e bambine. Chiederemo perciò a parlamentari e consigliere/consiglieri regionali, così come ai garanti e alle garanti delle persone private della libertà, di recarsi in carcere nel giorno simbolico del 14 maggio per incontrare le donne detenute, offrire solidarietà, prendere impegni per sostenere il loro diritto a coltivare gli affetti, a mantenere i rapporti coi figli. Per la preparazione dell’iniziativa, pensiamo di chiedere un aiuto particolare a volontari e volontarie del carcere, perché aderiscano alla campagna ‘Madri fuori’, portando questo tema all’interno delle attività che già svolgono dentro gli istituti: discutendone con le donne detenute, raccogliendo la loro voce, portandola all’esterno, essendo presenti con le donne nella giornata simbolica. Chiediamo anche ai garanti e alle garanti di aiutare a coordinare la campagna, coinvolgendo operatori e operatrici del carcere. Vogliamo anche investire altri organismi, in particolare le commissioni per le pari opportunità a livello regionale e comunale, perché aderiscano alla campagna e contribuiscano alla sua diffusione”.

Le promotrici dell’iniziativa chiedono di firmare e di diffondere un appello, evidentemente rivolto al Parlamento, dove si discutono nuove norme, per il superamento della presenza di bambini che crescono in carcere insieme alle madri, perlopiù condannate per reati minori. Per ulteriori informazioni e adesioni: MADRI FUORI. Dallo stigma e dal carcere, con i loro bambini e bambine – la Società della Ragione (societadellaragione.it)