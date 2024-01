Amadeus ha svelato gli omaggi e le collaborazioni che caratterizzeranno la serata del 9 febbraio al Festival di Sanremo. L’evento prevede una serie di duetti e cover, con ospiti di spicco come Gianna Nannini, Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni. La varietà degli artisti promette una serata ricca di emozioni.

Tra i momenti più attesi, Alessandra Amoroso si esibirà con i Boomdabash in un medley coinvolgente. Alfa e Roberto Vecchioni presenteranno “Sogna, ragazzo, sogna.” Angelina Mango, figlia di Pino Mango, si esibirà con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma in “La rondine” di Pino Mango, mentre Annalisa collaborerà con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia in una cover di “Sweet Dreams” degli Eurythmics.

Altri momenti salienti includono Dargen D’Amico che omaggerà Ennio Morricone con la BabelNova Orchestra, e Diodato che si esibirà con Jack Savoretti in “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André. Emma si unirà a Bresh in un medley dedicato a Tiziano Ferro, mentre Fiorella Mannoia canterà con Francesco Gabbani in “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma”.

La lista completa degli artisti e delle loro collaborazioni promette una serata indimenticabile di musica e spettacolo, con omaggi sentiti a grandi figure della musica italiana e internazionale.