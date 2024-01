L’assistenza degli Stati Uniti all’Ucraina nel conflitto con la Russia è ufficialmente interrotta, come confermato da John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Questa sospensione è avvenuta a seguito dell’esaurimento dei fondi stanziati dal Congresso americano. Nel frattempo, a Washington, sono in corso i negoziati tra i partiti democratico e repubblicano per definire un nuovo pacchetto di aiuti, il quale potrebbe essere collegato a nuove misure di sicurezza al confine col Messico, in risposta alla crisi migratoria. La situazione mette in evidenza la complessità delle dinamiche politiche e finanziarie che influenzano gli impegni internazionali degli Stati Uniti, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi della situazione.