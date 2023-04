Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni in Finlandia. La sua popolarità non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai conservatori. Petteri Orpo, leader della Coalizione nazionale, ha rivendicato la vittoria al termine di uno spoglio caratterizzato da un prolungato testa a testa con la premier uscente che gliel’ha concessa.

Ma non è solo la vittoria dei conservatori a far rumore. L’estrema destra dei ‘Veri Finlandesi’ di Riikka Purra è diventata la seconda forza del paese e ha ottenuto il massimo storico di seggi.

Mentre il centrodestra è accreditato per ottenere 48 seggi su 200 complessivi, i ‘Veri Finlandesi’ ne ottengono 46 e il partito della premier 37enne, uscente, ne dovrebbero andare 43. La formazione del governo, tuttavia, resta un rebus. Il voto per il rinnovo dell’Eduskunta, il parlamento monocamerale finlandese, ha lasciato presagire una tortuosa trattativa per la formazione della coalizione che sosterrà il governo, considerando i diversi veti incrociati espressi da alcune forze in campagna elettorale.

Tradizionalmente in Finlandia, con sistema proporzionale e seggi assegnati per circoscrizioni in base alla popolazione, il partito più votato cerca di formare la coalizione di governo e indica il premier ormai dagli anni Novanta. In ogni caso, la sconfitta di Sanna Marin dimostra che la fatica per la conquista e la conservazione del potere politico è sempre e comunque un gioco aperto.