ROMA – Domani alle ore 12.00 ci sarà la firma del protocollo tra ASL Roma 1 e Comunità di Sant’Egidio per supportare le fasce più fragili. Presenti l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, il Dg della ASL Roma 1 Angelo Tanese, il presidente della Pontificia accademia per la vita, Monsignor Vincenzo Paglia, nella cornice del Salone del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Borgo Santo Spirito in Sassia 3.