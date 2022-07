VITERBO – Firmata a Roma la Convenzione tra la Confederazione Italiana Armatori e l’Università degli Studi della Tuscia in materia di collaborazione su attività di ricerca, didattica e formazione.

Alla presenza di Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, del Gen. Emilio Errigo, docente di diritto internazionale e del mare e Enrico Maria Mosconi, ordinario di tecnologia e gestione della produzione, presso l’Università della Tuscia di Viterbo, la convenzione è stata firmata dal Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto e dal Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini.

Con tale Convenzione si intende stabilire un accordo di collaborazione bilaterale scientifica di studio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, consulenza, esperienza didattica e formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse tra i quali, in particolare, Blue economy, Shipping, Green economy, Sustainability, Digital Transformation, Education and training e acquacoltura.

“Siamo felici di proseguire e accrescere il rapporto industriale e soprattutto scientifico, con l’Università della Tuscia” – ha dichiarato Luca Sisto che ha voluto con convinzione aprire una finestra sul mare grazie agli ottimi corsi di laurea e insegnamenti sulla Blue economy, mettendo il mare al centro del polo formativo di Civitavecchia.

“È un primo passo – ha dichiarato il rettore Stefano Ubertini – per una collaborazione strategica nel mondo dell’economia blu e delle nuove professionalità per la sostenibilità ambientale dell’industria marittima”. “In questo contesto – ha aggiunto Enrico Maria Mosconi – sarà fondamentale sviluppare le attività di ricerca per promuovere l’economia circolare”.