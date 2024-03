Il panorama della riscossione fiscale italiana si sta gradualmente trasformando in un ambiente più amichevole per i contribuenti, offrendo loro maggior respiro nel saldare i propri debiti. Il recente annuncio del governo introduce significativi cambiamenti nel sistema, mirando a renderlo più efficiente e ad alleviare il peso della montagna di debiti fiscali. Tuttavia, alcuni già sollevano dubbi sull’eventuale condono che potrebbe essere implicito in queste nuove misure.

Il nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, si concentra sul riordino della riscossione fiscale. Una delle principali novità è l’estensione dei tempi di pagamento dei debiti fiscali: da un massimo di 72 rate mensili attuali a un massimo di 120, estendendo quindi il periodo di rimborso fino a 10 anni. Inoltre, per coloro con debiti superiori a 120.000 euro e in situazioni documentate di difficoltà temporanea, sarà possibile dilazionare il pagamento in massimo 120 rate mensili. Al di sotto di questa soglia, è previsto un aumento graduale delle rate ogni due anni, con la possibilità di rate crescenti per chi documenta la propria situazione di difficoltà e una crescita più lenta per chi la dichiara.

Una delle misure più rilevanti è lo “stralcio automatico” delle cartelle non riscosse entro 5 anni, che entrerà in vigore dal 2025. Inoltre, è previsto uno “stralcio anticipato” in determinati casi, come la chiusura di fallimenti o liquidazioni giudiziali. L’ente creditore manterrà il diritto di procedere alla riscossione coattiva fino alla prescrizione dei debiti.

Dal prossimo anno, le cartelle dovranno essere notificate entro 9 mesi dall’affidamento del carico, e sarà possibile raggruppare i crediti per codice fiscale, semplificando così la gestione delle pratiche fiscali.

L’obiettivo principale di queste misure è quello di alleggerire il peso del debito fiscale accumulato, che ha già superato i 1.200 miliardi di euro, e di evitare che una situazione simile si verifichi in futuro. A tal fine, è stata istituita una commissione dedicata per analizzare la situazione e proporre soluzioni per ridurre il debito accumulato.

Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, assicura che non si tratta di un condono, ma di un supporto per coloro che intendono onorare i propri debiti ma incontrano difficoltà. Tuttavia, alcuni esperti come l’economista Carlo Cottarelli esprimono preoccupazione sul possibile effetto di un condono implicito.

Parallelamente, il Consiglio dei Ministri ha anche completato il processo legislativo per il riordino dei giochi pubblici, con il rinnovo della concessione del Lotto e il divieto di utilizzo di contanti per i giochi online, mirando a modernizzare e valorizzare il settore dei giochi pubblici a distanza.

In sintesi, queste nuove misure mirano a rendere il sistema fiscale italiano più accogliente, offrendo maggiore flessibilità nei pagamenti dei debiti e contemporaneamente adottando misure per rafforzare il settore dei giochi pubblici.