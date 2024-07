Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha aggiornato le sue previsioni economiche per l’Italia, rivedendo al rialzo la crescita del PIL per il 2025. Secondo le stime, l’economia italiana crescerà dello 0,7% nel 2023, come già previsto ad aprile, mentre per il 2024 si prevede un aumento del 0,9%, con un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni precedenti.

Per quanto riguarda altri paesi europei, le previsioni del FMI per la Germania rimangono invariate con una crescita del 0,2% nel 2024 e del 1,3% nel 2025. La Francia, invece, vede una leggera revisione al rialzo per il 2023 con un +0,9% (+0,2 punti percentuali), mentre la previsione per il 2024 è stata leggermente ridotta al 1,3% (-0,1 punti percentuali).