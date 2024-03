Il nuovo decreto sul Superbonus, pur non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è già al centro delle attenzioni politiche, con Forza Italia che si prepara a proporre modifiche. Il punto cruciale riguarda la revoca dello sconto in fattura e delle cessioni del credito per entità come le onlus, le case popolari e le zone colpite da calamità naturali. Queste restrizioni potrebbero essere attenuate nella versione definitiva del decreto.

Le norme non avranno effetto retroattivo per non penalizzare coloro che hanno già avviato i lavori, ma eliminano i meccanismi di agevolazione previsti fino al 31 dicembre 2025. La bozza del decreto prevede restrizioni per il terzo settore, le cooperative di abitazioni e gli Iacp, tuttavia sono previste eccezioni per chi ha già avviato i lavori o ottenuto titoli abilitativi.

Il decreto impone un monitoraggio più rigoroso delle spese da parte dell’Enea e prevede multe per chi non comunica le informazioni sui cantieri. L’importo totale stanziato per il Superbonus potrebbe aumentare rispetto ai dati attuali, ma le pressioni sul bilancio pubblico sono evidenti.

Forza Italia sta promuovendo correzioni al decreto, mentre dalle zone colpite dai terremoti dell’Abruzzo arrivano appelli per mantenere gli incentivi edilizi per favorire la rinascita. Il governo sta valutando le richieste, consapevole delle limitate risorse finanziarie disponibili.