VITERBO- Il 28 ottobre scorso, un’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine ha messo in evidenza l’impegno per garantire la sicurezza pubblica e migliorare la qualità della vita nella città di Viterbo. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno unito le forze per eseguire una serie di controlli mirati nelle zone più sensibili del comune capoluogo.

Uno degli obiettivi principali di questa operazione era il contrasto alla microcriminalità diffusa e la lotta al degrado urbano. Durante i controlli, è stato ispezionato uno stabile in via S. Agostino, che al momento dell’ispezione era utilizzato come dormitorio, ma presentava condizioni igieniche e di sicurezza precarie. Di conseguenza, l’edificio è stato temporaneamente reso inaccessibile, e verranno apportate modifiche murarie permanenti per impedire ulteriori accessi non autorizzati.

L’unità interforze, composta da quindici pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, ha svolto un servizio straordinario di controllo nelle zone di San Faustino, viale Trento, piazza del Sacrario, corso Italia, via dell’Orologio Vecchio e nelle aree circostanti. Questa operazione è stata eseguita in base a un’ordinanza del Questore e rientra nelle iniziative promosse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Questa dimostrazione di impegno da parte delle forze dell’ordine e delle autorità locali testimonia la determinazione nel migliorare la sicurezza pubblica e combattere il degrado urbano nella città di Viterbo.