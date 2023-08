Una situazione di emergenza si è verificata a Bardonecchia, in valle di Susa, a causa di una piena improvvisa di un torrente causata da una frana. Nel corso della serata precedente, fango e detriti hanno invaso la città, portando a un intervento di soccorso immediato. Fortunatamente, le autorità hanno confermato che le cinque persone inizialmente segnalate come disperse sono state tutte rintracciate e non ci sono state vittime.

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha riferito di essere in costante contatto con la sindaca Chiara Rossetti e ha confermato che non ci sono vittime. Pur rallegrandosi per le persone rintracciate, ha sottolineato che i danni sono significativi e che il governo è pronto a fornire supporto per affrontare la situazione.

Le operazioni di soccorso sono state condotte dai vigili del fuoco, che hanno impegnato una cinquantina di uomini e donne, incluso personale sommozzatore, per perlustrare il tratto del fiume esondato. Il fango e i detriti hanno causato danni rilevanti, invadendo le strade e le strutture della città. L’evento ha portato al salvataggio di sei persone intrappolate all’interno di un camper trascinato via dall’acqua e dal fango.

La situazione ha richiesto un’intensa collaborazione tra le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e il Soccorso Alpino. Sono state attivate misure di emergenza, inclusa la chiusura dell’erogazione del gas per evitare rischi di esplosioni. Molti ponti sono risultati inagibili e l’accesso all’abitato di Bardonecchia è stato limitato.

Sono stati segnalati danni a diverse strutture, tra cui il commissariato di polizia e l’hotel “La Betulla”. Circa 120 persone sono state sfollate a causa dell’invasione di fango nelle case e sono state ospitate in alberghi e in un campo della Croce Rossa.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la normalità, mentre le operazioni di ricerca e soccorso continuano. La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha sottolineato l’impegno costante delle autorità locali e delle forze dell’ordine nel gestire l’emergenza e prestare assistenza alla popolazione colpita.