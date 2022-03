Francesco Vaia è stato riconfermato direttore generale dell’Istituto Spallanzani di Roma. L’atto di nomina è stato perfezionato questo pomeriggio con il parere positivo della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio (13 voti a favore e uno contrario). Adesso si attende solo il decreto di nomina della giunta regionale. Sessantasette anni, Francesco Vaia è approdato allo Spallanzani alla vigilia dell’inizio della pandemia da Covid come direttore sanitario. Ha assunto l’incarico di Direttore Generale Facente Funzione dell’Istituto lo scorso quando la dg Marta Branca è uscita di scena. Ora la conferma in un momento delicatissimo per l’Irccs di via Portuense. Le polemiche e gli attacchi di stampa per la vicenda del vaccino Sputnik-V sono riesplosi nelle ultime settimane coinvolgendo il vertice dell’ospedale e la Regione Lazio.