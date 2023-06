La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, terrà una riunione dell’unità della città alle 9:00 del mattino a causa dei saccheggi e dei disordini che hanno colpito la capitale francese nella scorsa notte. I trasporti pubblici subiscono interruzioni.

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale alle 13:00 a Parigi, per la seconda volta in due giorni, a seguito delle violenze che si sono verificate in Francia dopo la morte di un adolescente per mano di un agente di polizia. Potrebbe dover interrompere la sua partecipazione al vertice europeo di Bruxelles per rientrare a Parigi. È prevista una conferenza stampa prima della sua partenza dal Consiglio Ue.

Durante la notte, sono state fermate 667 persone in tutta la Francia, secondo il ministro dell’Interno Gérald Darmanin. 249 poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti negli scontri.

Anche nel centro di Parigi ci sono stati disordini legati alle proteste per la morte del giovane Nahel, ucciso da un poliziotto a Nanterre. Circa cento persone mascherate hanno saccheggiato i negozi del centro commerciale di Les Halles, con danni gravi, soprattutto nel negozio di Nike. Le forze dell’ordine hanno effettuato più di 100 arresti secondo le istruzioni impartite dal ministro dell’Interno.

L’avvocato dell’agente di polizia incarcerato per la morte del diciassettenne Nahel ha dichiarato che l’agente è devastato e chiede scusa alla famiglia del giovane. Ha sottolineato che l’agente non aveva intenzione di uccidere e che non si alza la mattina per compiere omicidi.