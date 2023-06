Un’esplosione di origine probabilmente gassosa ha sconvolto la centrale rue Saint-Jacques di Parigi, nel 5º arrondissement, vicino al Panthéon e alla Sorbona. I residenti e i presenti hanno raccontato momenti di terrore mentre l’esplosione è stata accompagnata da fiamme e una colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Le autorità, con grande cautela, attribuiscono l’incidente al gas, mentre si sospetta che ci siano almeno due persone disperse sotto le macerie. Circa trenta persone sono state ricoverate negli ospedali, di cui quattro in gravi condizioni.

L’area circostante è stata chiusa e presidiata dalla polizia e dall’esercito per agevolare il lavoro dei quasi 300 pompieri intervenuti. A causa dell’esplosione, la Festa della Musica, che si stava svolgendo nel quartiere, è stata interrotta. L’epicentro dell’esplosione sembra essere al numero civico 277, dove si trova la scuola americana di arte e design American Paris Academy frequentata principalmente da studenti stranieri, soprattutto americani e inglesi. L’edificio, risalente al XVIII secolo, ospita uffici al piano terra e aule per gli studenti ai piani superiori. Fortunatamente, molti studenti erano assenti a causa della fine dei corsi per le vacanze estive.

Un testimone ha descritto la violenza dell’esplosione, che ha fatto volare via la facciata dell’edificio, seguita da una palla di fuoco. Due edifici adiacenti sono stati evacuati perché destabilizzati dall’esplosione, mentre agli abitanti degli edifici circostanti è stato ordinato di rimanere al loro interno. I residenti sono stati bloccati a un chilometro di distanza e hanno dovuto fare affidamento sui telefoni cellulari per comunicare con i propri familiari.

Al momento, le cause dell’incidente non sono state confermate ufficialmente, ma le autorità hanno aperto un’inchiesta per “lesioni colpose” causate da negligenza o cattiva manutenzione. L’ipotesi più probabile sembra essere un’esplosione dovuta al gas, con il breve black out prima dell’esplosione che potrebbe essere stato causato da qualcuno che ha riacceso l’elettricità all’interno dell’edificio, segnalando il disastro imminente.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le circostanze esatte dell’esplosione e le responsabilità eventuali. Nel frattempo, le autorità stanno fornendo assistenza ai feriti e alle persone coinvolte nell’incidente.