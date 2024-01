Il calcio mondiale piange la perdita di un’altra leggenda, Franz Beckenbauer, scomparso a poco più di un anno dalla morte di Pelé e tre giorni dopo Mario Zagallo. Beckenbauer, noto come ‘Kaiser’ Franz, è stato un’icona del calcio, sia come calciatore che come allenatore, contribuendo alla conquista di titoli prestigiosi e lasciando un’impronta indelebile nella storia del gioco.

Il mondo conosceva Beckenbauer come il formidabile avversario con il braccio al collo durante la storica semifinale dell’Atzeca in Messico ’70. Tuttavia, per gli appassionati di calcio, era molto di più: l’imperatore elegante, il prototipo del difensore moderno e uno dei migliori giocatori del ventesimo secolo, come riconosciuto dalla FIFA.

Il suo palmarès parla da sé: tre Coppe dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe, campionati e Coppe di Germania con il Bayern, titolo mondiale nel 1974 e titolo europeo due anni prima con la Nazionale. Beckenbauer ha ricevuto il Pallone d’Oro come miglior calciatore europeo in due occasioni (1972 e 1976) e ha conquistato il titolo mondiale anche nel 1990 come allenatore della nazionale tedesca.

La sua eleganza di palleggio, la coordinazione perfetta e la capacità di lanciare da difensore esterno erano marchi distintivi di Beckenbauer. Da mediano a libero, ha reinventato il ruolo e si è affermato come uno dei giocatori più tecnici nella storia del calcio. La sua rivalità epica con Johan Cruijff è stata una delle più memorabili degli anni ’70, culminando in sfide indimenticabili tra Bayern e Ajax nelle finali di Coppa dei Campioni.

Tuttavia, l’immagine epica di Beckenbauer rimane quella della semifinale del Mondiale del 1970, con il braccio al collo, trascinando la Germania in una partita persa contro l’Italia. Questa scena è diventata un’icona del calcio.

Beckenbauer ha iniziato a giocare a calcio per strada, con una palla fatta di stracci, prima di essere scoperto dal Bayern a soli 13 anni. Ha mantenuto una rivalità eterna con il Monaco 1860, il club che aveva scartato in gioventù. Divenuto un divo delle pubblicità, ha anche giocato per i New York Cosmos negli Stati Uniti, diventando compagno di squadra di Pelé.

Dopo il ritiro, Beckenbauer è diventato allenatore e ha guidato la Germania fino alla finale mondiale nel 1986 e alla vittoria nel 1990. Ha anche ricoperto ruoli dirigenziali al Bayern, chiudendo la sua carriera calcistica con successo.

Franz Beckenbauer sarà per sempre ricordato come un’icona del calcio, un maestro dell’eleganza e un campione ineguagliabile che ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia del gioco che amiamo.