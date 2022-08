Il segretario di Si, Nicola Fratoinanni, insieme al co-portavoce di Ev, Angelo Bonelli, dopo l’incontro con il segretario del Pd, Enrico Letta hanno affermato: “Nelle prossime ore la nostra alleanza si confronterà. Discuteremo e poi faremo le nostre valutazioni e, spero in tempi rapidi, entro 48 ore, capiremo se ci sono le condizioni per un’alleanza: ora comincia una riflessione e ci aspettiamo una riflessione anche nel Pd”. Bonelli ha aggiunto: “Abbiamo rappresentato un disagio, non solo nostro ma nel Paese e il Pd deve farsi partecipe e carico di questo disagio”. Poi hanno detto: “Abbiamo registrato una volontà molto forte di un’intesa da parte del Pd e di rendere questa alleanza centrale. Abbiamo ribadito che per la nostra alleanza una coalizione che abbia al centro del proprio programma l’Agenda Draghi per noi non è praticabile”. Il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio ha detto: “Dignità e rispetto reciproco, questo è il messaggio che ho trasferito ai potenziali alleati della coalizione. A mio avviso la coalizione deve essere la più ampia possibile per essere competitiva e fermare gli estremismi. Nelle prossime ore bisogna capire dove vuole andare questa coalizione e che coalizione si vuole costruire. Ma una cosa è certa: le forze politiche di una coalizione non possono essere differenziate in partiti di serie A e di serie B”.