E’ freddo in tutta Italia con la neve in molte zone dello Stivale: Vesuvio imbiancato e neve anche in Sardegna. Domani si attiva il Mose a Venezia. La Protezione Civile in Campania ha emanato allerta meteo arancione dalle 12 di oggi fino alle 8 di sabato con possibili mareggiate lungo le coste e neve sopra i 400 metri.

Continuano i disagi nel golfo di Napoli. Il forte vento di Levante ha reso il mare molto mosso ed irregolari i collegamenti per Ischia e Procida. Per le prossime ore si prevede un peggioramento che potrebbe provocare ulteriori stop alle navi. Ad Ischia sono state evacuate 90 persone in zona Monte Vezzi. In Veneto calano le temperature minime: nella notte ha nevicato anche a quote collinari. E’ arrivato il freddo anche in Valle d’Aosta: dopo settimane di temperature quasi miti, quelle che si registrano in queste ore sono “ampiamente sotto la media della stagione”, confermano dall’Ufficio meteo regionale. Neve anche in Sardegna, con i fiocchi bianchi che sono scesi già a bassa quota sopra i 500 metri in tutta la parte centrale della Sardegna. Secondo i meteorologi continueranno a scendere fino a domani mattina, poi le nevicate interesseranno solo le vette sopra i 1000 mille metri.