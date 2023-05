Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato ad Hiroshima con un aereo francese partito dall’aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba. Il presidente ucraino presenzierà di persona all’ultimo giorno del summit in Giappone. “Giappone. G7. Importanti incontri con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. Oggi la pace diventerà più vicina”: così Zelensky su Telegram, poco dopo essere atterrato.

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, potrebbe avere un incontro privato con Zelensky, a margine del vertice G7. La conferma arriva da fonti diplomatiche brasiliane. Lula si è impegnato nella promozione di un accordo di pace tra Ucraina e Russia e, la scorsa settimana, Zelensky ha ricevuto a Kiev il suo consigliere internazionale, Celso Amorim. Il presidente brasiliano dovrebbe discutere del conflitto anche oggi durante i suoi incontri bilaterali con il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

L’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit del G7 in Giappone ha suscitato grande interesse e attenzione. Dopo aver partecipato al vertice della Lega Araba in Arabia Saudita, Zelensky è atterrato ad Hiroshima per prendere parte all’ultimo giorno del summit. Attraverso il suo canale Telegram, il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza dei incontri con i partner e gli amici dell’Ucraina, ribadendo l’obiettivo comune di rafforzare la sicurezza e la cooperazione per raggiungere la pace.

Inoltre, è emersa la possibilità di un incontro privato tra Zelensky e il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, durante il vertice del G7. Fonti diplomatiche brasiliane hanno confermato questa possibilità, evidenziando l’impegno di Lula nella promozione di un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Il recente incontro di Zelensky con il consigliere internazionale di Lula, Celso Amorim, a Kiev, sottolinea l’interesse comune di entrambi i paesi nel risolvere il conflitto.

Durante il suo soggiorno in Giappone, il presidente brasiliano avrà anche l’opportunità di discutere della situazione ucraina con altri leader internazionali. In particolare, è previsto che Lula affronti la questione durante i suoi incontri bilaterali con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Questi incontri rappresentano importanti occasioni per promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale al fine di raggiungere una soluzione pacifica al conflitto in corso.