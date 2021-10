Accordo chiuso sulla dichiarazione finale del vertice G20 sugli aspetti che riguardano il clima, su cui si è negoziato fino all’ultimo. Il vertice sembra aver trovato l’accordo sul tetto massimo di 1,5 gradi per il riscaldamento globale.

Si è posta l’attenzione sulle “diversità” nelle posizioni di alcuni Paesi, come India, Cina e Indonesia. I Paesi del G20 termineranno entro l’anno i finanziamenti a nuove centrali a carbone. Il documento finale conferma il fondo per il clima da 100 miliardi per il sostegno ai Paesi in via di sviluppo. L’impegno poi sarebbe di “intraprendere ulteriori azioni” sul clima “in questo decennio”.

Sul fronte vaccinale anti Covid, si è stabilito di arrivare a vaccinare almeno il 40% della popolazione in tutti i paesi entro la fine del 2021 e il 70% entro la metà del 2022, aumentando anche la fornitura di vaccini e prodotti e strumenti medici essenziali nei Paesi in via di sviluppo e rimuovendo i relativi vincoli di approvvigionamento e finanziamento. Le 20 maggiori economie si impegneranno inoltre a sostenere gli sforzi per ridurre a 100 giorni il periodo necessario per sviluppare nuovi vaccini, farmaci e test in caso di nuove pandemie.