Durante il G20 di Rio, su iniziativa del ministro dello sviluppo brasiliano Wellington Dias, è stato approvato per acclamazione il documento fondante dell’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che l’Alleanza sarà gestita da un segretariato con sede presso la FAO a Roma e a Brasilia, con metà dei costi coperti dal Brasile.

Lula ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel suo terzo mandato, affermando che il G20 ha ora l’opportunità di affrontare una sfida sistemica come la fame globale con soluzioni durature. Ha evidenziato che, sebbene il mondo produca abbastanza cibo per eliminare la fame, le condizioni per l’accesso al cibo devono essere migliorate. Ha criticato l’aumento della spesa per gli armamenti e il protezionismo che penalizza i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, sostenendo che la fame è il risultato di scelte politiche sbagliate.

Nel suo discorso, Lula ha dichiarato che la persistenza della fame e della povertà nel XXI secolo è inaccettabile, specialmente in un’epoca di abbondanza e progresso tecnologico. Ha descritto la fame come la più degradante delle privazioni umane e un attacco alla vita e alla libertà, evidenziando che è una questione di giustizia sociale e sviluppo sostenibile.

Lula ha anche parlato della necessità di correggere le disuguaglianze fiscali, sottolineando che i super-ricchi pagano proporzionalmente meno tasse rispetto alla classe operaia. Ha ribadito l’importanza di una governance più equa e rappresentativa del Sud globale per affrontare problemi come la fame e la povertà.

Il presidente brasiliano ha concluso il suo intervento invitando i leader mondiali a partecipare al prossimo vertice del G20 a Rio de Janeiro, dove l’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà sarà ufficialmente lanciata.