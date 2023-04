I ministri dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia del G7 hanno deciso di accelerare l’abbandono dei combustibili fossili in tutti i settori, senza però fissare una scadenza precisa. In una dichiarazione rilasciata dopo i colloqui a Sapporo, in Giappone, i ministri hanno invitato gli altri paesi a seguire il loro esempio. Inoltre, si è stabilito l’obiettivo di eliminare completamente l’inquinamento da plastica entro il 2040, grazie all’adozione dell’economia circolare e all’abbandono delle plastiche non riciclabili. Nel documento finale, si è sottolineato l’importante ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione del settore auto, in vista del superamento dei motori a diesel e benzina nelle vetture nuove entro il 2035. Il ministro italiano dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, ha espresso il suo apprezzamento per gli obiettivi raggiunti dal G7 e per il lavoro svolto dalla Presidenza giapponese, e ha sottolineato l’importanza dei biocarburanti sostenibili per la filiera dell’automotive italiana.